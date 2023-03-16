Российские волонтеры смогут работать на Олимпийских играх 2024 года в Париже

Волонтерская программа открыта для всех, кто соответствует критериям отбора, отметили в оргкомитете соревнований

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Волонтерская программа летних Олимпийских игр 2024 года в Париже доступна для участников из всех стран, в отношении россиян нет особых критериев. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе организационного комитета Олимпиады в Париже.

"В отношении российских претендентов нет особых критериев, как и в отношении кандидатов любой другой национальности. Программа открыта для всех, кто соответствует критериям отбора", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. На предыдущей летней Олимпиаде, прошедшей в Токио, не было иностранных волонтеров из-за пандемии коронавируса.