Футболист "Локомотива" Тикнизян получит паспорт Армении по прибытии в страну

Ранее защитник выступал за юношеские и молодежную сборные России

ТАСС, 16 марта. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Наир Тикнизян получит паспорт Армении по прибытии в страну и сможет принять участие в ближайших матчах сборной. Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" рассказали в пресс-службе национальной команды.

7 марта Тикнизян получил вызов в сборную Армении на предстоящий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Турции. Встреча пройдет в Ереване 25 марта.

"C паспортом Армении для Тикнизяна все хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезде в страну", - заявили в пресс-службе.

Тикнизяну 23 года, ранее он выступал за юношеские и молодежную сборные России. Футболист является уроженцем Санкт-Петербурга. На молодежном уровне он выступал за московский ЦСКА, а позднее стал играть в основной команде, с которой стал обладателем Суперкубка России в 2018 году. В "Локомотив" защитник перешел в 2021 году.