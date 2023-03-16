В "Локомотиве" рассказали о санкциях к работнику клуба за инцидент с футболистом Бариновым

Полузащитник участвовал в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России с "Акроном", несмотря на дисквалификацию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу с тольяттинским "Акроном". Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Локомотива".

В составе железнодорожников с первых минут на поле вышел капитан команды Дмитрий Баринов, который не мог участвовать в игре из-за того, что получил две желтые карточки в играх 1/4 финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" против "Спартака". "Акрон" отказался от подачи протеста в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

"Перед матчем с командой "Акрон" в клуб не поступал список с дисквалифицированными футболистами, по сложившейся практике направляемый клубам, имеющим в своей заявке таких игроков. Вместе с тем клуб посчитал, что сотрудник, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не проявил должной осмотрительности и не направил в РФС запрос об интерпретации положений регламента, чем подверг команду риску присуждения технического поражения. В этой связи к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание", - говорится в заявлении.

"Акрон" 14 марта на своем поле обыграл "Локомотив" (1:1, 7:6 - по пенальти) и вышел в следующую стадию Кубка России. "Локомотив" завершил борьбу в турнире.