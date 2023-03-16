ФИФА признала правоту "Зенита" в споре с "Юргорденом" из-за выплат за аренду Васютина

Шведский клуб не оплатил аренду вратаря за сезон-2021/22

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Шведский клуб "Юргорден" не оплатил аренду вратаря "Зенита" Александра Васютина, из-за чего петербургский клуб обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА), которая признала правоту российского клуба. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе "Зенита".

"Юргорден" до сих пор не оплатил аренду Александра Васютина за сезон-2021/22, ситуация не менялась. "Зенит" обратился в ФИФА, делопроизводство признало нашу правоту, которая теперь юридически защищена решением специальной комиссии ФИФА, рассчитываем, что вскоре шведский клуб все оплатит", - сообщили в пресс-службе.

"Юргорден" арендовал Васютина 11 февраля 2021 года, соглашение было рассчитано до конца года с правом последующего выкупа. 10 января 2022 года "Юргорден" продлил аренду российского голкипера до конца 2022 года.

Васютину 28 лет. Он является воспитанником "Зенита", с 2013 по 2018 год футболист не провел за команду из Санкт-Петербурга ни одной встречи. В сезоне-2019/20 Васютин дважды появлялся на поле в составе "Зенита". С 2016 по 2018 год российский вратарь выступал за финский "Лахти", в сезоне-2018/19 - за норвежский "Сарпсборг".