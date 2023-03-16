Тренер "Адмирала" заявил, что среди хоккеистов "Ак Барса" много "артистов"

В четверг "Ак Барс" победил дома "Адмирал" в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:2

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Много "артистов" играет в казанском хоккейном клубе "Ак Барс", которые знают, где надо упасть, а где - схватиться за лицо. Такое мнение высказал журналистам в четверг после первого матча второго раунда Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев.

В четверг "Ак Барс" победил дома "Адмирал" в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:2.

"Там "артистов" больше, опытные игроки - где надо упадут, где надо за лицо хватаются. Хоккей - это же театр, мы для зрителей играем. Мы более рабочая команда, не "артисты" пока еще", - сказал Тамбиев.

Он отметил, что доволен игрой своей команды, все понравилось, кроме удалений. "Играли на равных, в некоторых моментах переигрывали. В первом периоде вышли играть, во втором - уже выигрывать", - сказал Тамбиев.

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов считает, что игра была непростая, но команда на это и рассчитывала. Он не может сказать, что его игроки - "артисты", и не понимает, почему так заявил Тамбиев.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Второй матч пройдет 18 марта в Казани.