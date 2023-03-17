Панарин догнал Ларионова и вышел на 15-е место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" отметился голевой передачей в матче против "Питтсбурга"

ТАСС, 17 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 4:2 обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (3-я минута), Тайлер Мотт (37), Крис Крайдер (52, 60). У "Питтсбурга" отличились Рикард Ракелль (35), Джейк Гюнцель (50). По одной голевой передаче сделали российские нападающие "Рейнджерс" Артемий Панарин и Владимир Тарасенко.

Панарин набрал 75 очков (20 голов + 55 голевых передач) в текущем сезоне. За карьеру в НХЛ россиянин совершил 644 результативных действия (207+437) и вышел на 15-е место по этому показателю в лиге среди россиян, сравнявшись с Игорем Ларионовым. В НХЛ Ларионов выступал за "Ванкувер", "Сан-Хосе", "Флориду", "Нью-Джерси" и "Детройт", с которым три раза выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). Лидером по числу очков среди россиян является нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин (1 474).

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 32. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

"Рейнджерс" занимают третье место в Столичном дивизионе с 88 очками после 68 матчей. Команда из Нью-Йорка на 10 очков опережает "Питтсбург", который идет четвертым. В следующем матче, который пройдет 19 марта в Нью-Йорке, команды вновь сыграют друг с другом.

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня "Флорида" со счетом 9:5 дома обыграла "Монреаль", "Чикаго" на выезде со счетом 2:1 переиграл "Нэшвилл", "Эдмонтон" на своем льду был сильнее "Далласа" (4:1).

"Тампа" в гостях в серии буллитов (4:3) обыграла "Нью-Джерси". Двумя голевыми передачами отметился защитник гостей Михаил Сергачев, на счету его одноклубника Никиты Кучерова один голевой пас. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 32 броска из 35.

"Колорадо" в гостях со счетом 5:4 переиграл "Оттаву", нападающий победившей команды Валерий Ничушкин забросил шайбу, которая стала для него 14-й в текущем сезоне. "Бостон" на выезде обыграл "Виннипег" (3:0), российский защитник гостей Дмитрий Орлов отдал одну голевую передачу.