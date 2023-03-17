17 марта, 06:06
Сборные по футболу

Малафеев назвал важным возможное участие сборной России по футболу в азиатском турнире

Малафеев назвал важным возможное участие сборной России по футболу в азиатском турнире
Вячеслав Малафеев
© Антон Ваганов/ ТАСС

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии, который пройдет с 9 по 21 июня

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Возможность выступления сборной России по футболу в первом чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии важна для игроков с точки зрения интереса. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал бывший голкипер национальной команды Вячеслав Малафеев.

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В тот же день служба коммуникаций Российского футбольного союза объявила, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в этом турнире.

"Я помню товарищеские матчи с командами из того региона Азии - их результаты показывают, что все умеют играть в футбол, - сказал Малафеев. - Понятно, что у сборной России есть преимущество в классе, но, по моему мнению, нужно играть. И играть, чтобы это был турнир, а не товарищеские матчи, чтобы был какой-то смысл, интерес. Для футболистов это важно".

"Товарищеские матчи игроками воспринимаются по-другому, а любой турнир - это возможность показать и проявить себя как на уровне России, так и заявить о себе на будущее", - добавил собеседник агентства.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в связи с санкциями на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. В июне международным календарем не предусмотрено альтернативных турниров для сборных Европы и Азии. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация