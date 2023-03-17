Сборная России по настольному теннису примет участие в международном турнире в Венесуэле

В состав национальной команды вошли Элизабет Абраамян, Ольга Воробьева, Яна Носкова, Дмитрий Виноградов, Алексей Смохин и Савелий Кизимов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Команда России по настольному теннису в составе шести спортсменов выступит на международном турнире на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

В состав национальной команды вошли Элизабет Абраамян, Ольга Воробьева, Яна Носкова, Дмитрий Виноградов, Алексей Смохин и Савелий Кизимов.

Ранее об участии российских спортсменов в Играх АЛБА ТАСС сообщили старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко и член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Кирилл Завадский.

Игры АЛБА пройдут с 21 по 29 апреля в столице Венесуэлы Каракасе. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.