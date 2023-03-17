В "Урале" заявили, что горды попаданием вратаря Помазуна в состав сборной России

Сбор российской команды пройдет с 19 по 28 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" гордится попаданием вратаря Ильи Помазуна в окончательный состав сборной России. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Я рад, что он сам себя сделал, - сказал Иванов. - Его отец был нашим вратарем, он молодец, что пошел к нам в аренду, а мог бы сидеть в ЦСКА и не играть. Илья - молодец, мы очень горды им, что он попал в окончательный состав сборной России. Сыграет или нет, но тот случай, что он наберется опыта с тренерами национальной команды. Верю ли я, что дадут шанс дебютировать? Не ко мне вопрос, если сыграет, будем еще больше рады".

17 марта пресс-служба сборной России объявила окончательный состав национальный команды на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. Впервые в окончательный состав сборной России попал Помазун.

В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

Помазуну 26 лет, он выступает за "Урал" на правах аренды из ЦСКА. Арендное соглашение действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне вратарь провел 25 матчей во всех турнирах, пять из них - "на ноль".