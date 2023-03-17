17 марта, 11:54
Чемпионат мира по фигурному катанию

Бестемьянова считает, что фигурист Малинин будет бороться за золото чемпионата мира

Наталья Бестемьянова рассказала, что будет смотреть турнир

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Американский фигурист Илья Малинин будет бороться за первое место на чемпионате мира в Японии. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

"Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, но не в прямом эфире. Вряд ли я увижу что-то интересное в женских и парных турнирах, но на мальчиков очень интересно будет посмотреть. Буду следить за американскими фигуристами с русскими корнями, думаю, Илья Малинин будет бороться за первое место, но Эндрю Торгашеву это вряд ли светит. Я надеюсь, что Малинин исполнит четверной аксель", - сказала Бестемьянова.

Малинину 18 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022). 10 декабря Малинин занял третье место в финале Гран-при, чисто исполнив четверной аксель, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев. 15 сентября на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) он стал первым фигуристом в истории, приземлившим этот прыжок на официальных соревнованиях.

Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта. 

Теги:
Чемпионат мира по фигурному катаниюБестемьянова, Наталья Филимоновна
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