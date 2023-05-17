Матч "Краснодар" - "Урал" определит второго участника суперфинала Кубка России по футболу

Победитель встречи сыграет в решающем матче против ЦСКА

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. "Краснодар" и екатеринбургский "Урал" в среду встретятся во втором этапе финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу, который пройдет в одноматчевом формате. Победитель встречи, которая пройдет на стадионе "Краснодар" и начнется в 19:30 мск, выйдет в суперфинал турнира, где встретится с московским ЦСКА.

Как сообщил ТАСС источник в "Краснодаре", в среду на одноименном стадионе, который вмещает 35 179 зрителей, по состоянию на вечер вторника было продано около 25 тыс. билетов. Собеседник агентства уточнил, что речь идет не только о проданных билетах на игру с "Уралом", но и о владельцах абонементов. В общей сложности на втором этапе финала "плей-офф пути регионов" Кубка России ожидается примерно 27 тысяч болельщиков, включая болельщиков гостевой команды.

"Краснодар" на групповом этапе "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" занял первое место в группе с московским "Локомотивом", "Пари Нижний Новгород" и подмосковными "Химками". На первом этапе "плей-офф пути РПЛ" краснодарцы вышли на ЦСКА, которому уступили по сумме двух матчей (0:3 - на выезде, 1:0 - дома) и отправились в плей-офф "пути регионов". В нижней сетке плей-офф Кубка России команда сербского специалиста Владимира Ивича в одноматчевом формате прошла грозненский "Ахмат" (3:0), "Ростов" (1:1, 5:3 - по пенальти), самарские "Крылья Советов" (2:2, 3:0 - по пенальти) и тольяттинский "Акрон" (0:0, 4:2 - по пенальти). В случае победы "Краснодар" доведет число встреч с московскими армейцами в сезоне-2022/23 до пяти - помимо двух матчей в Кубке России они уже один раз встретились в РПЛ (победа ЦСКА в Москве со счетом 4:1), еще одна игра запланирована на 27 мая.

"Урал" завершил групповой этап "пути РПЛ", заняв первое место в группе с ЦСКА, московским "Торпедо" и "Сочи". Команда белорусского специалиста Виктора Гончаренко дошла до финала "плей-офф пути РПЛ", пройдя "Ростов" (1:1 - на выезде, 2:1 - дома) и московский "Спартак" (1:1 - на выезде, 2:1 - дома), где вновь встретилась с ЦСКА (1:1 - на выезде, 1:2 - дома) и отправилась во второй этап финала "плей-офф пути регионов". В случае победы в среду "Урал" встретится с армейцами в седьмой раз (в РПЛ были зафиксированы две победы москвичей, а из четырех матчей в Кубке России екатеринбуржцы выиграли один, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения).

В среду Владимир Ивич не сможет рассчитывать на четырех травмированных игроков - защитника Егора Сорокина, а также полузащитников Кевина Ленини, Никиту Кривцова и Кади Боржеса. Его коллега Виктор Гончаренко будет вынужден обходиться без дисквалифицированных вратаря Ильи Помазуна и защитника Сильвие Бегича, а также травмированных игрока обороны Егора Филипенко и трех полузащитников - Игоря Коновалова, Олега Шатова и Юрия Газинского.

"Краснодар" и "Урал" за всю историю провели 25 матчей, 20 из которых пришлись на РПЛ, четыре - на второй по силе дивизион российского футбола и один - на Кубок России. Предыдущий раз пути команд в этом турнире пересеклись в 2017 году, тогда сильнее были екатеринбуржцы (3:3, 4:3 - по пенальти). В Футбольной национальной лиге у команд зафиксирован паритет - по одной победе при двух ничьих, в Российской премьер-лиге перевес краснодарцев внушителен - 11 побед против трех у соперника при шести ничьих.

"Краснодар" в роли фаворита

По мнению бывшего главного тренера "Краснодара" Александра Сторожука, у его бывшей команды большие шансы на выход в суперфинал Кубка России. "Перспективы весьма положительные, поскольку "Краснодар" обладает хорошими, квалифицированными футболистами, - сказал Сторожук. - То, что команда играет дома, учитывая логистику, также поможет. Уверен, что придет полный стадион - то, как болельщики умеют гнать команду вперед, я ощутил на себе", - отметил специалист, который руководил командой с марта 2022 года по январь 2023 года.

"Уверен, что "Краснодар" нащупает свою игру, "Урал" будет играть вторым номером. Но я бы не стал критично высказываться о том, что у соперника что-то не получалось в весенней части сезона. Все равно это очень организованная команда с точки зрения обороны, которая будет использовать свои шансы как в быстрых атаках, так и со стандартов", - подчеркнул собеседник агентства.

"Думаю, что дисквалификация ключевых игроков, лидеров "Урала" Ильи Помазуна и Сильвие Бегича станет потерей для этой команды. Помазун в ключевых моментах проявлял себя как лидер. Благодаря ему "Урал" вытаскивал некоторые игры", - добавил Сторожук.

В оценке важности роли вратаря "Урала" с ним с согласен бывший главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов. "Дисквалификация Ильи Помазуна - это потеря. Он олицетворял оборону, уверенно действовал в рамке и на выходах. Это вратарь очень хорошего уровня", - сказал собеседник агентства.

"Небольшое преимущество будет у "Краснодара", который играет дома - за счет этого он будет фаворитом, - признал Тарханов. - Главное, что в атаке никто не выпал. [Полузащитник "Урала"] Эрик Бикфалви не забивал весной в чемпионате, но в кубке голы были - может, и сейчас в кубке прорежется. Думаю, что "Урал" не будет ни в чем уступать "Краснодару".