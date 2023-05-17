Участниками традиционного фестиваля "Парафест" в 2023 году стали 200 спортсменов

Фестиваль проходит с 16 по 19 мая в подмосковном Раменском

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 200 спортсменов принимают участие в традиционном фестивале "Парафест". Об этом в среду ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Фестиваль "Парафест" проходит с 16 по 19 мая в подмосковном Раменском.

"Несмотря на значительное увеличение количества детско-юношеских стартов среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, интерес к традиционному фестивалю "Парафест" сохраняется на высоком уровне. В этом году 200 участников из 14 регионов страны разыграют медали в плавании, бадминтоне, дартсе и спортивном ориентировании. Помимо спортивной программы, для юных участников были организованы встречи с чемпионами и призерами Паралимпийских игр", - сказал Рожков.

"Активное участие в создании условий для развития детско-юношеского спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья одно из приоритетных направлений деятельности ПКР, утвержденных на очередной отчетно-выборной конференции в 2022 году. Фестивали и спортивно-массовые мероприятия позволяют участникам не только показать себя на спортивной площадке, но и обрести новых друзей, пообщаться с кумирами. Они имеют важное значение для становления и развития спортсмена. Как показывает практика, многие наши великие чемпионы начинали спортивный путь с таких мероприятий", - добавил он.