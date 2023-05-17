Центр прогресса студенческого бокса открыли в МГУ

В церемонии открытия приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий, министр спорта Олег Матыцин и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Церемония открытия Центра прогресса студенческого бокса прошла в среду в МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы благодарны за поддержку МГУ со стороны министерства спорта, - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. - Центр студенческого спорта был создан, чтобы студенты могли заниматься более профессионально. Приятно, что мы совместили открытие центра студенческого спорта вместе с боксерским центром. У нас много ребят хотят заниматься боксом".

Министр спорта Олег Матыцин отметил, что студенческий спорт оказывает положительное влияние на студентов и готовит их к жизни. "Это праздник, который создан в том числе МГУ и Федерацией бокса России, - сказал Матыцин. - Открытие центра впишется в историю университета, творцом боксерской истории в этих стенах был Борис Николаевич Лагутин. Он был не только примером в спорте, но и блестяще защитил здесь диссертацию. Если человек прошел школу спорта, в частности школу бокса, то есть большая вероятность, что он будет успешен в жизни".

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила о необходимости развития студенческого спорта. "В этих стенах очень хорошо развивался бокс, - отметила Кириенко. - Мы очень хотим, чтобы снова работала слава студенческого бокса. Все те силы и усердие, которые были приложены к созданию этого центра, принесут славу нашей стране".