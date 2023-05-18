КХЛ объявила символическую сборную лиги за 15 лет

Тренером команды назвали Зинэтулу Билялетдинова

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала "золотой состав" - символическую сборную игроков за 15 лет существования турнира. Об этом стало известно в ходе церемонии закрытия 15-го сезона КХЛ.

Вратарем символической сборной назвали Александра Еременко, выступавшего в КХЛ за уфимский "Салават Юлаев" и московское "Динамо" и ставшего трехкратным обладателем Кубка Гагарина (один раз в составе "Салавата Юлаева" и дважды - в составе "Динамо").

Защитниками символической сборной стали Илья Никулин и Кевин Даллмэн. В КХЛ Никулин выступал за казанский "Ак Барс" и московское "Динамо", в составе казанцев он дважды выиграл Кубок Гагарина. Даллмэн в КХЛ выступал за казахстанский "Барыс" и петербургский СКА, в сезоне-2008/09, который был первым сезоном КХЛ, канадец был признан лучшим защитником по итогам турнира.

Нападающими символической сборной стали Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Илья Ковальчук. Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, трижды он выигрывал трофей в составе "Ак Барса", дважды - в составе магнитогорского "Металлурга". Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Металлурга". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - дважды в составе СКА и один раз в составе омского "Авангарда".

Тренером символической сборной был назван Зинэтула Билялетдинов, который трижды приводил к победе в Кубке Гагарина "Ак Барс" (2009, 2010, 2018).