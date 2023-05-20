Аршавин отметил вклад Кришито в игру "Зенита"

В пятницу итальянский защитник, ранее выступавший за петербургский клуб, объявил о завершении карьеры

ТАСС, 20 мая. Завершивший карьеру итальянский футболист Доменико Кришито был сильным защитником и внес большой вклад в игру петербургского "Зенита". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказал бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин.

В составе "Зенита" Кришито стал двукратным чемпионом России. 19 мая Кришито, выступавший за "Дженоа", объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии против "Бари" (4:3).

"Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внес большой вклад в игру "Зенита", на долгие годы став основным игроком команды", - сказал Аршавин.

Кришито 36 лет, он перешел в "Зенит" в июле 2011 года из "Дженоа" и в составе петербургского клуба играл до конца сезона-2017/18. Защитник провел 224 матча за "Зенит" в разных турнирах, на его счету 20 голов и 29 голевых передач за клуб. С командой он дважды становился чемпионом России (2012, 2015), один раз выигрывал Кубок России (2016), два раза - суперкубок страны (2015, 2016). Кришито также играл за итальянский "Ювентус" и канадский "Торонто". За сборную Италии Кришито провел 29 матчей, в том числе 3 встречи на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.