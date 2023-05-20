"Динамо" разгромило "Торпедо" в первом матче после отставки Йокановича

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:0 разгромил столичное "Торпедо" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве на стадионе "Лужники".
Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (2-я минута), Ярослав Гладышев (45) и Арсен Захарян (53).
"Динамо" победило в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Алпатова. После поражения от грозненского "Ахмата" (0:3) в 27-м туре РПЛ в отставку был отправлен наставник бело-голубых Славиша Йоканович.
Для "Торпедо" поражение в субботнем матче стало шестым подряд. Последнюю победу черно-белые одержали 8 апреля над воронежским "Факелом" (2:0).
"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 45 очков. "Торпедо" с 13 очками идет на последнем, 16-м месте, автозаводцы ранее уже лишились шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. В следующем туре "Динамо" 28 мая примет московский "Локомотив", "Торпедо" днем ранее на своем поле сыграет с "Оренбургом".
В параллельном матче петербургский "Зенит", уже обеспечивший себе победу в чемпионате, на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2. В прошлом туре сине-бело-голубые с таким же счетом завершили встречу с "Краснодаром", причем в обоих матчах "Зенит" сравнивал счет в добавленное ко второму тайму время.
1
"Зенит"
28
20
6
2
66
72
19
53
2
ЦСКА
27
16
6
5
54
51
24
27
3
"Ростов"
27
14
8
5
50
44
35
9
4
"Спартак"
27
14
8
5
50
58
36
22
5
"Ахмат"
27
14
4
9
46
44
34
10
6
"Динамо"
28
13
6
9
45
47
38
9
7
"Краснодар"
27
12
7
8
43
57
44
13
8
"Оренбург"
28
12
4
12
40
52
54
-2
9
"Локомотив"
28
11
6
11
39
47
43
4
10
"Сочи"
27
11
4
12
37
36
48
-12
11
"Урал"
27
8
6
13
30
29
42
-13
12
"Факел"
28
5
12
11
27
34
46
-12
13
"Крылья Советов"
27
6
8
13
26
27
43
-16
14
"Пари НН"
27
6
5
16
23
27
50
-23
15
"Химки"
27
4
6
17
18
25
59
-34
16
"Торпедо"
28
3
4
21
13
20
55
-35