20 мая, 15:24,
обновлено 20 мая, 15:40
Футбол в России

"Динамо" разгромило "Торпедо" в первом матче после отставки Йокановича

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-голубых

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:0 разгромил столичное "Торпедо" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве на стадионе "Лужники".

Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (2-я минута), Ярослав Гладышев (45) и Арсен Захарян (53).

"Динамо" победило в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Алпатова. После поражения от грозненского "Ахмата" (0:3) в 27-м туре РПЛ в отставку был отправлен наставник бело-голубых Славиша Йоканович.

Для "Торпедо" поражение в субботнем матче стало шестым подряд. Последнюю победу черно-белые одержали 8 апреля над воронежским "Факелом" (2:0).

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 45 очков. "Торпедо" с 13 очками идет на последнем, 16-м месте, автозаводцы ранее уже лишились шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. В следующем туре "Динамо" 28 мая примет московский "Локомотив", "Торпедо" днем ранее на своем поле сыграет с "Оренбургом".

В параллельном матче петербургский "Зенит", уже обеспечивший себе победу в чемпионате, на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2. В прошлом туре сине-бело-голубые с таким же счетом завершили встречу с "Краснодаром", причем в обоих матчах "Зенит" сравнивал счет в добавленное ко второму тайму время.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

28

20

6

2

66

72

19

53

2

ЦСКА

27

16

6

5

54

51

24

27

3

"Ростов"

27

14

8

5

50

44

35

9

4

"Спартак"

27

14

8

5

50

58

36

22

5

"Ахмат"

27

14

4

9

46

44

34

10

6

"Динамо"

28

13

6

9

45

47

38

9

7

"Краснодар"

27

12

7

8

43

57

44

13

8

"Оренбург"

28

12

4

12

40

52

54

-2

9

"Локомотив"

28

11

6

11

39

47

43

4

10

"Сочи"

27

11

4

12

37

36

48

-12

11

"Урал"

27

8

6

13

30

29

42

-13

12

"Факел"

28

5

12

11

27

34

46

-12

13

"Крылья Советов"

27

6

8

13

26

27

43

-16

14

"Пари НН"

27

6

5

16

23

27

50

-23

15

"Химки"

27

4

6

17

18

25

59

-34

16

"Торпедо"

28

3

4

21

13

20

55

-35

  

Теги:
Российский футбол
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