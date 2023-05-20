Лещук заявил, что футболисты "Динамо" не понимали требований Йокановича

"Динамо" в первом матче РПЛ после отставки Славиши Йокановича разгромило "Торпедо" со счетом 3:0

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" не понимали требований бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича. Об этом журналистам в субботу заявил вратарь бело-голубых Игорь Лещук.

"Динамо" в первом матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после отставки Йокановича разгромило "Торпедо" со счетом 3:0. В прошлом туре бело-голубые проиграли грозненскому "Ахмату" (0:3), после чего было объявлено об отставке Йокановича. Исполняющим обязанности главного тренера стал Павел Алпатов.

"В целом, все выдохнули, стало чуть проще, все раскрепостились, понимают требования тренерского штаба, потому что с ними работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем просил Йоканович. Мы проигрывали, было напряжение, не было хорошего и интересного футбола, всегда новый тренер придает новых эмоций и сил, поэтому выдохнули после ухода Йокановича", - отметил Лещук.

"Мы делали одни и те же упражнения на протяжении года. Футбол был виден на поле, никто не понимал, во что играть, каждый играл так, как он понимает. Сейчас за неделю нам объяснили, сейчас стало понятнее, как играть", - добавил вратарь "Динамо".

Лещук рассказал, что об уходе Йокановича команда узнала из СМИ. "В чат было написано сообщение: "Я ухожу", и все. Это неуважение к игрокам, мы поработали год вместе, можно было прийти, пожать руку, сказать, что уходишь. После увольнения тренера руководство сказало выиграть три оставшиеся игры - ваша задача на конец сезона, поэтому не надо думать об отпуске, надо работать, до конца довести чемпионат, тем более будет новый тренер, нужно будет показаться перед ним", - заключил вратарь "Динамо".

"Динамо" после 28 туров набрало 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые 28 мая примут столичный "Локомотив".