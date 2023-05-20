Теннисист Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме

В полуфинале россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса

ТАСС, 20 мая. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме. Встреча прошла в субботу.

Игра завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Циципас был посеян под пятым номером. Матч прерывался на несколько часов из-за дождя. В финале Медведев сыграет с представителем Дании Хольгером Руне, который занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 титулов ATP, 4 из которых Медведев выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

24-летний Циципас занимает пятое место в мировом рейтинге. Греческий теннисист выиграл девять титулов на турнирах ATP и дважды играл в финалах турниров Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата Франции (2021).

Турнир в Риме завершится 21 мая, его призовой фонд - более €7,7 млн. Он относится к серии "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Это последний крупный турнир перед Открытым чемпионатом Франции, соревнования в основной сетке которого пройдут с 28 мая по 11 июня.