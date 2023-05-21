В "Локомотиве" считают выгодными условия продажи Кухты чешской "Спарте"

Футболист выступает за пражский клуб на правах аренды с лета 2022 года

ТАСС, 21 мая. Сделка по продаже московским футбольным клубом "Локомотив" чешского нападающего Яна Кухты в пражскую "Спарту" является выгодной. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Кухта перешел в "Локомотив" из пражской "Славии" зимой 2022 года, портал Transfermarkt оценил сумму трансфера в €5 млн. В июле 2022 года нападающего взяла в аренду "Спарта", арендное соглашение подойдет к концу 30 июня, после чего пражский клуб выкупит форварда. По оценке портала, общая сумма выплат "Спарты" за арендное соглашение и переход чеха составит €3,5 млн.

"Если учитывать, что ситуация с момента приобретения Кухты очень серьезно изменилась, мы считаем условия, на которых реализовали Яна, выгодными", - сказал Нагорных.

Кухте 26 лет, он провел за "Локомотив" 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.