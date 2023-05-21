Чесноков раскритиковал организацию теннисного турнира в Риме

В субботу соревновательный день несколько раз надолго прерывался из-за дождей, поэтому финал в женском одиночном разряде пришелся на позднее время

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Организаторы теннисного турнира в Риме допустили ошибку, поставив финал в женском одиночном разряде в субботу после мужских полуфиналов. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

20 мая в Риме прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде между норвежцем Каспером Руудом и датчанином Хольгером Руне, а также между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом. Матч Медведева и Циципаса несколько раз прерывался из-за дождей и закончился около 23:00 по местному времени. После этого прошел женский финал, в котором представительница Казахстана Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, победила украинку Ангелину Калинину.

"Вчера был отвратительный день в Риме. В том плане, что женский финал начался очень поздно. Из-за дождей затянулись мужские полуфиналы, после них зрители устали, к тому же было уже холодно. Финал, не важно в каком разряде, должен быть праздником, а зрители уже "наелись" теннисом", - сказал Чесноков.

"Должна быть какая-то гибкость в расписании, я считаю, женский финал должен был идти или между мужскими полуфиналами, или отдельно, в другой день", - добавил собеседник агентства.

В воскресенье пройдет финал мужского турнира, в нем сыграют Медведев и Руне.