Игроки "Динамо" посадили деревья в Петровском парке в рамках фестиваля "Черешневый лес"

Всего было посажено 130 деревьев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" положительно отнеслись к высадке деревьев в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Об этом ТАСС в воскресенье рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

21 мая в Петровском парке около музея общества "Динамо" прошел Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". В нем приняли участие Пивоваров, член совета директора "Динамо" Дмитрий Гафин и футболисты. Всего было посажено 130 деревьев.

"Поскольку у "Динамо" столетие, а Михаил Эрнестович Куснирович (президент фестиваля "Черешневый лес", владелец Bosco di Ciliegi - прим. ТАСС) является нашим преданным болельщиком в этом году мы совместно с Bosco решили провести "Черешневый лес" вместе, - сказал Пивоваров. - В рамках этой программы у нас была выставка в ГУМе, также будет открыт бар Льва Яшина".

"Событие уникальное для футбола, очень доброе, семейное, оно про будущее, мы сажаем деревья, проводим время с семьями, с детьми, с друзьями, общаемся на тему развития "Динамо". Мне кажется, что бренд "Динамо" получил определенную прокачку в этом году, несмотря на не очень удовлетворительный результат. Давно не сажал деревья, для меня был интересный и приятный опыт, дочке тоже было интересно. Получается, такая важная миссия для будущего. Все игроки исключительно позитивно оценили это мероприятие, будем надеяться, что это сыграет дополнительную объединяющую роль", - добавил Пивоваров.

18 апреля 2023 года "Динамо" исполнилось 100 лет. Бело-голубые занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 45 очков в 28 матчах.