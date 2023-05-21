Матчевая встреча с участием борцов из ЛНР прошла в парке "Измайлово"

Мероприятие прошло в рамках фестиваля к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Матчевая встреча с участием борцов Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва "Восток" и Луганской Народной Республики (ЛНР) прошла в воскресенье под открытым небом в Измайловском парке. Мероприятие с участием юношей до 18 лет состоялось в рамках фестиваля "Мой Дагестан. Наш Расул", приуроченного к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Спортсмены провели показательную разминку, после чего разбились на десять пар по весовым категориям.

"Мы сегодня не старались определять, кто победит, кто выиграет - судьи поднимали вверх обе руки соперников, - рассказал ТАСС по итогам матча Азнаур Отевов, тренер школы "Восток" по греко-римской борьбе. - И награды для всех ребят были одинаковыми. Хорошая история получилась".

"Мы уже не первый раз проводим такие встречи, в прошлом году подобный матч проходил в Кузьминках. Это интересно и спортсменам, и зрителям - борцовские ковры стелятся на открытой местности, все проходит динамично, в сопровождении ведущего. И зрители охотно следят за происходящим. В их числе и те, кто специально приехал поболеть за ребят, и простые прохожие, привлеченные необычным зрелищем, - отметил Отевов. - Борцам всегда есть, что показать - ребята всесторонне развиты, могут и акробатику продемонстрировать, и всю красоту борьбы - именно такая задача для нас была в приоритете".