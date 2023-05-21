Хоккеист "Ак Барса" Шипачев рассказал, как изменил отношение к отдыху с возрастом

По словам нападающего, сейчас он старается гулять с детьми в выходные

ТАСС, 21 мая. Нападающий казанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Вадим Шипачев с возрастом стал по-другому подходить к планированию отдыха во время сезона и предсезонной подготовки. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в воскресенье.

"Я могу сказать, что я в 25 лет не хотел на предсезонке тренироваться, сейчас то же самое. Понятно, что ты их проходишь, потому что знаешь, что без сборов не получится, потому что тебя там готовят к сезону. Когда на сборы прихожу, всегда жду начало сезона. А так - просто чуть по-другому к себе относишься [с возрастом]. В 25 ты мог в выходной ерундой позаниматься, а сейчас стараешься с детьми погулять и отдохнуть", - сказал Шипачев.

Шипачеву 36 лет, в прошедшем сезоне он провел 92 матча за "Ак Барс" в КХЛ, забросил 13 шайб и сделал 44 результативные передачи.