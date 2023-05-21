Баскетболисты "Реала" в 11-й раз стали победителями Евролиги

В финале испанский клуб победил греческий "Олимпиакос" со счетом 79:78

ТАСС, 21 мая. Испанский баскетбольный клуб "Реал" со счетом 79:78 победил греческий "Олимпиакос" в решающем матче "Финала четырех" Евролиги. Встреча прошла в Латвии.

Самым результативным игроком встречи стал болгарский форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков, на счету которого 29 очков. У "Реала" больше всех очков набрал испанский защитник Серхио Родригес (15).

В матче за третье место "Монако" со счетом 78:66 победил испанскую "Барселону". В полуфинальных встречах "Финала четырех" "Олимпиакос" одолел "Монако" (76:62), "Реал" взял верх над "Барселоной" (78:66).

"Реал" в рекордный 11-й раз стал победителем Евролиги. В последний раз испанская команда выигрывала турнир в 2018 году. "Олимпиакос" трижды становился победителем соревнований (1997, 2012, 2013).

Российские клубы были отстранены от участия в Евролиге исполнительным советом акционеров турнира 22 марта 2022 года. Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" заменили сербский "Партизан" и испанская "Валенсия". В прошлом сезоне Евролиги участие также принимал казанский УНИКС. ЦСКА занимает второе место по числу побед в турнире (восемь раз).