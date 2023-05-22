Петерсон: результаты чемпионата России по спортивной ходьбе не могут быть пересмотрены

Согласно правилам протесты должны подаваться в течение 30 минут после объявления результата

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Результаты, показанные спортсменами на чемпионате России по спортивной ходьбе в Саранске, не могут быть пересмотрены. Об этом ТАСС в понедельник сообщил судья Марис Петерсон.

"Если спортсмен на финише нарушил правила спортивной ходьбы и не был наказан, то налицо ошибка старшего судьи, который согласно правилам имел право принять единоличное решение дисквалифицировать на последних ста метрах. Без учета того, получал ли спортсмен предупреждения ранее. Но сейчас результаты пересмотрены не будут", - сказал Петерсон, который отсутствовал в Саранске из-за проблем со здоровьем.

После окончания соревнований в интернете появились скриншоты финиша некоторых призеров чемпионата России, которые на последних метрах дистанции нарушили правила спортивной ходьбы и перешли на бег.

Спортивная ходьба - это чередование шагов, выполняемых таким образом, чтобы спортсмен постоянно осуществлял контакт с землей и при этом не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта. Вынесенная вперед (опорная) нога должна быть полностью выпрямлена (то есть не согнута в колене) с момента первого контакта с землей до прохождения вертикали.

Согласно правилам протесты относительно показанного результата должны подаваться в течение 30 минут после официального объявления результата.

Чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе проходили в Саранске с 20 по 21 мая. На дистанции 20 км победу одержали Эльвира Чепарева и Василий Мизинов, на 35 км - Клавдия Афанасьева и Сергей Кожевников.