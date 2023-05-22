Трехкратный чемпион мира велогонщик Кавендиш завершит карьеру в 2023 году

38-летний спортсмен 53 раза одерживал победу на этапах Гранд-тура

ТАСС, 22 мая. Британский велогонщик Марк Кавендиш завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2023. Комментарий Кавендиша в понедельник приводит агентство Рейтер.

"Мне всегда нравилось проезжать каждый километр велогонки "Джиро д'Италия". Я чувствую, что сейчас идеальное время сказать, что это моя последняя "Джиро д'Италия", а 2023 год станет последним в моей профессиональной карьере", - сказал Кавендиш.

21 мая Кавендишу исполнилось 38 лет. Он является трехкратным чемпионом мира в дисциплине "мэдисон" (2005, 2008, 2016). На Олимпийских играх 2016 года он завоевал серебро в омниуме. Британец завоевал золотую (2011) и серебряную (2016) медаль на чемпионатах мира по шоссейным велогонкам в групповых гонках.

Кавендиш 53 раза одерживал победу на этапах Гранд-тура: трижды он выигрывал этапы "Вуэльты", 16 раз - этапы "Джиро д'Италия" и 34 раза - этапы "Тур де Франс". По числу побед на этапах "Тур де Франс" Кавендиш делит рекорд с бельгийцем Эдуардом Мерксом.