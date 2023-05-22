22 мая, 16:50
Футбол в Германии

Российский вратарь Лунев покинет "Байер" по окончании сезона

Голкипер провел за германскую команду три официальных матча

ТАСС, 22 мая. Российский вратарь германского "Байера" Андрей Лунев покинет команду после окончания сезона по истечении срока контракта. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Байера".

Лунев перешел в "Байер" в 2021 году и провел за команду три официальных матча. В нынешнем сезоне в чемпионате Германии российский вратарь принял участие в одной игре.

Луневу 31 год. Ранее он выступал за московское "Торпедо", "Истру", "Калугу", подмосковный "Сатурн", "Уфу" и петербургский "Зенит", в составе которого трижды стал чемпионом России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России вратарь провел семь матчей. 

Теги:
Футбол в Германии
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