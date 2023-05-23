Трансляции тестовых соревнований "Игр будущего" собрали порядка 50 млн просмотров

Заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая рассказал, что его заинтересовал проект и он поддерживает идею о продвижении фиджитал-спорта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Участие в тестовых соревнованиях "Игр будущего" приняли 160 клубов из 15 стран, а охват трансляций суммарно составил порядка 50 млн просмотров. Об этом сообщил спортивный директор "Игр будущего" Владислав Ершов, комментарий которого во вторник приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Уже сейчас страны со всех континентов проявляют интерес к фиджитал-соревнованиям, и мы рады поддерживать этот интерес и делиться нашим опытом, - сказал Ершов. - В тестовых соревнованиях в период с сентября 2022 года по май 2023-го приняли участие 160 клубов из 15 стран, а охват трансляций суммарно составил порядка 50 млн просмотров. Уверены, что китайским спортсменам будет интересно испытать себя в новом фиджитал-спорте и продемонстрировать свои способности в масштабных международных соревнованиях. Рады пригласить китайскую делегацию в составе лучших спортивных команд принять участие в тестовых мероприятиях 2023 года и в "Играх будущего" в 2024 году".

Во вторник "Игры будущего" были презентованы на заседании подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Чунцине.

"Нас заинтересовал проект, - сказал заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Лю Гоюн. - Это масштабная индустрия - вызов будущему спорту. Мы рады вашему успеху в этой области и поддерживаем идею о продвижения нового вида спорта - фиджитал. Особенно нас заинтересовал тот факт, что участники соревнуются в составе клубных команд".

"Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.