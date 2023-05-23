Петербургский "Зенит" подал иск к волейболисту Пашицкому из-за разрыва контракта

Спортсмен в одностороннем порядке покинул клуб 2 марта 2022 года и объявил о разрыве контракта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" подал иск в арбитражную инстанцию Международной федерации волейбола (FIVB) к игроку Дмитрию Пашицкому с требованием о компенсации за разрыв контракта. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе клуба.

"Клуб подал иск в арбитражную инстанцию. На данный момент юридических итогов нет, - сказали в пресс-службе. - По юридической линии клубу оказала содействие Всероссийская федерация волейбола".

Украинец Пашицкий, получивший в 2020 году российский паспорт, в одностороннем порядке покинул клуб 2 марта 2022 года и объявил о разрыве контракта. В настоящий момент игрок выступает за польский клуб "Закса".