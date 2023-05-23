РФС осенью запустит пилотные группы для обучения молодых судей в регионах

Обучение будет организовано в трех возрастных категориях:

ТАСС, 23 мая. Пилотные группы для поиска и обучения молодых арбитров в регионах будут запущены осенью 2023 года в академии футбольного клуба "Краснодар" и тольяттинской спортивной школе "Акрон - академия Коноплева". Об этом во вторник сообщил руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев, слова которого приводит пресс-служба организации.

"В этих академиях суммарно обучается более 800 молодых футболистов, - сказал Каманцев. - Не все из них смогут стать профессиональными игроками. Мы хотим дать им дополнительную возможность проявить себя в футболе. Данное обучение поможет игрокам лучше узнать футбольные правила и в целом глубже понять профессию футбольного арбитра".

"Благодарим руководителей "Краснодара" и "Акрона" за участие в этом пилотном проекте. В будущем их примеру последуют и другие академии", - добавил он.

Обучение будет организовано в трех возрастных категориях: с 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет и с 15 до 17 лет. Молодые футболисты смогут пройти серию теоретических занятий по правилам игры. В качестве практических занятий игроки, проходящие обучение, будут регулярно судить товарищеские матчи команд академий разных возрастов.

По словам директора академии "Краснодара" Арама Фундукяна, данная инициатива РФС поможет молодым игрокам лучше понять тонкости работы футбольного арбитра и правила игры. Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов полагает, что такая практика даст возможность спортсменам, не ставшим профессионалами, продолжить карьеру в футболе.