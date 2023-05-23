23 мая, 13:51
Летние олимпийские виды спорта

Официальный слоган фестиваля университетского спорта выбрали в Екатеринбурге

Всего было предложено семь вариантов слогана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Голосование за официальный слоган Международного фестиваля университетского спорта завершилось на Урале. Победителем стала фраза "Екатеринбург на спорте!", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля во вторник.

"В течение десяти дней любой желающий мог отдать свой голос в официальных сообществах соревнований в соцсетях. Больше всех голосов набрал вариант "Екатеринбург на спорте!", - сказали в пресс-службе.

Голосование стартовало за 100 дней до начала соревнований. На выбор было предложено семь вариантов.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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