Одноклубник Кокорина по "Арису" назвал нападающего исключительным футболистом

По словам Янника Гомиса, российский форвард является лидером на поле и в раздевалке

ТАСС, 23 мая. Александр Кокорин стал лидером футбольного клуба "Арис" как на поле, так и за его пределами, он внес большой вклад в победу команды в чемпионате Кипра. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал нападающий "Ариса" Янник Гомис.

"Арис" впервые стал чемпионом Кипра, до этого команда ни разу не завоевывала медали национального первенства. Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и был признан лучшим игроком национального чемпионата по итогам сезона-2022/23.

"Александр - исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое - он круто играет, и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе - Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие футболисты - конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке "Ариса" Саша - номер один. Он наша душа", - сказал Гомис.

"Умение каждого поддержать, улыбнуться. Он заинтересован, чтобы у каждого получалось. У нас был плохой период, когда больше месяца не выигрывали. Саша показал себя как стойкий человек, который не сомневался, что "Арис" сильнее всех на Кипре, просто надо преодолеть временные сложности", - добавил Гомис.

В текущем сезоне Кокорин провел за "Арис" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.