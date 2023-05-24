Михаил Кравец останется на посту главного тренера хоккейного клуба "Авангард"

Контракт рассчитан на один год

ТАСС, 24 мая. Главный тренер омского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Михаил Кравец продолжить руководить командой в следующем сезоне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан на один год. В его тренерском штабе будут работать Александр Свитов, Рамиль Сайфуллин, Сергей Звягин, Вячеслав Макрицкий, Олег Новицкий и Илья Устымчук.

"После окончания сезона мы решили не торопиться и все хорошо проанализировать, рассмотрели различные кандидатуры и пришли к выводу, что будет правильным продолжить сотрудничество с Михаилом Кравецом, - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Антон Курьянов. - Задача минимум на сезон - выход в финал конференции - была выполнена, поэтому у нас были все основания предложить новый контракт Михаилу Григорьевичу. Для нас было очень важно, что он сам был готов работать с "Авангардом", хотя, по моей информации, у него было несколько предложений из клубов КХЛ. Он сразу говорил, что хотел бы остаться в Омске, и сдержал свое обещание, за что мы ему благодарны. Безусловно, необходимо провести работу над ошибками, чтобы стать сильнее перед следующим сезоном, мы уже вкратце их обсудили, предстоит уже более детальный совместный разбор и доукомплектация команды".

Кравецу 59 лет, он возглавил "Авангард" в ноябре 2022 года, с октября он исполнял обязанности главного тренера команды. До этого наставником омской команды был Дмитрий Рябыкин. Ранее в КХЛ Кравец возглавлял подмосковный "Витязь" и хабаровский "Амур".

В прошлом сезоне КХЛ "Авангард" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф команда дошел до финала Востока, где проиграла казанском "Ак Барсу" в серии до четырех побед со счетом 1-4.