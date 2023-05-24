Депутат Госдумы попросил генпрокурора провести проверку инцидента с футболистом Соболевым

Действия нападающего "Спартака" противоречат как стандартам спортивного поведения и принципам спортивной этики, так и общепринятым нормам общественной морали, считает Николай Новичков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой провести проверку инцидента с участием нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Александра Соболева, произошедшего в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС со среды.

"Действия Соболева противоречат как стандартам спортивного поведения и принципам спортивной этики, так и общепринятым нормам общественной морали, нарушают правила поведения в общественных местах, - говорится в заявлении. - Совершая противоправное деяние, Соболев знал о десятках тысяч зрителей, присутствующих на стадионе, и о сотнях тысяч, наблюдавших за ходом спортивного состязания в эфире транслируемой телепередачи. Учитывая эти обстоятельства, могу предположить, что Соболев адресовал свой жест не только игроку противоборствующей команды, но и всем ее болельщикам, своими действиями футболист нанес оскорбление Виллиану Роше (игроку ЦСКА - прим. ТАСС), а также выразил крайнее неуважение обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности. При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к футбольной команде ЦСКА, - ее игрокам, болельщикам и фанатам. Учитывая изложенное, прошу рассмотреть возможность дать указание провести проверку указанного инцидента, дать юридическую квалификацию действиями Александра Соболева и принять соответствующее процессуальное решение".

"Спартак" 21 мая на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в матче РПЛ. На 66-й минуте игры при счете 1:1 главный арбитр встречи Сергей Карасев показал прямую красную карточку Соболеву за, как указано в протоколе встречи, "непристойный жест в адрес соперника". В этом же эпизоде за "непристойный жест в направлении трибун и ассистента судьи" с поля был удален защитник ЦСКА Виллиан Роша.