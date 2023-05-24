Шубенков считает, что легкоатлетов вернут на международные старты лишь после окончания СВО

Легкоатлет отметил, что в спорте тоже работает большая политика

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Полноценное возвращение российских легкоатлетов на международные старты будет возможно только после урегулирования ситуации на Украине. Такое мнение журналистам в среду высказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

"Понятно, что пока происходит конфликт на Украине, позиция World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) остается неизменной, то есть здесь апеллировать к какому-то разуму, к какой-то высшей справедливости, к благоразумию спортивных чиновников, на мой взгляд, вообще бесполезно, - считает Шубенков. - Это все просто грустно. Понятно, что пока эта кризисная ситуация не разрешится, изменения в нашей спортивной ситуации тоже ждать не приходится".

"Большая политика в спорте тоже работает, то есть в каких-то федерациях позиции России более сильны, в каких-то у страны больше возможностей продавливать свою позицию и навязывать свое видение ситуации, но получается, что World Athletics пока взяла такой вот курс. Он в целом последовательный, я с ним очень сильно не согласен и очень сильно расстроен, но определенная логика, наверное, в этом есть, и ее в какой-то степени можно понять. Если сравнивать с World Athletics и ее очень последовательной позицией, то Международный олимпийский комитет (МОК) действует как-то странно, пытается угодить всем, но в итоге опять же угождает никому, недовольны все. МОК, на мой взгляд, нужна более последовательная позиция, а сейчас вопросов много, и их больше, чем ответов", - добавил спортсмен.

С 2017 по 2021 год отдельные российские легкоатлеты имели возможность выступать на международных стартах в случае получения специального разрешения от международной федерации после проведения тщательной проверки. Легкоатлетам присваивался нейтральный статус.

"Тот недопуск легкоатлетов, который был раньше, у меня таких уж больших личностных противоречий не вызывал. Мне говорят - у вас вся страна на допинге, я отвечаю - я точно не на допинге, давайте мух от котлет отделим, если у меня есть возможность выступать, я буду выступать", - добавил Шубенков.

История вопроса

Несмотря на то, что Всероссийская федерация легкой атлетики в марте вернула себе членство в международной федерации, российские спортсмены пока не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в марте 2022 года совет организации принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение спортсменов из этих стран до особого распоряжения.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.