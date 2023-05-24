Футболиста "Спартака" Соболева дисквалифицировали на 4 игры за непристойный жест

Красная карточка защитнику ЦСКА Виллиану Роше была отменена

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Александра Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Соболев присутствовал на заседании, - сказал Григорьянц. - Он сказал, что извинялся в СМИ, тут извинился за свой поступок, представители "Спартака" сказали, что клуб осудил поведение Соболева. Мы посмотрели видеозапись эпизода, безусловно, комитет считает, что поступок носит циничный характер. У Соболева систематичность, правда, предыдущие нарушения были по другим статьям [регламента], как в Кубке России, у него было наказание за грубую игру. Учитывая все обстоятельства, КДК принял решение дисквалифицировать Соболева на четыре матча чемпионата России".

21 мая "Спартак" на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1. На 69-й минуте Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили красные карточки за непристойные жесты. В среду КДК РФС отменил удаление игрока армейцев. Соболев пропустит оставшиеся два матча "Спартака" в текущем сезоне РПЛ - против "Пари НН" дома (28 мая) и "Крыльев Советов" на выезде (3 июня), а также не сыграет в двух стартовых матчах следующего сезона.

В текущем сезоне Соболев получал дисквалификацию за участие в массовой драке. Перед серией пенальти матча шестого тура группового этапа Фонбет - Кубка России Соболев, футболисты "Спартака" Александр Селихов и Шамар Николсон поучаствовали в драке с игроками "Зенита" Вильмаром Барриосом, Родригао и Малкомом. Всех участников драки дисквалифицировали на шесть игр турнира.

Соболеву 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года. В текущем сезоне РПЛ нападающий провел за красно-белых 26 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 результативных передач. "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах.