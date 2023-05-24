Болельщикам "Спартака" закроют один сектор на первом домашнем матче сезона-2023/24

Также московскую команду по итогам матча с ЦСКА оштрафовали на 90 тыс. рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил московскому "Спартаку" пускать зрителей на один из секторов в первом домашнем матче сезона-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирования нецензурных выражений на матче с ЦСКА. Об этом в среду журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча 28-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"У футбольного клуба "Спартак" было условное наказание по секторам стадиона, было скандирование ненормативной лексики. "Спартак" оштрафован на 90 тыс. рублей, также запрещено запускать зрителей на сектор Д-120 на один домашний матч сезона-2023/24. Потому что с момента объявления решения должно пройти не менее пяти дней. У ЦСКА были скандирования болельщиками, штраф 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Спартак" набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке.