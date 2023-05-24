Матыцин рассказал о планах проведения соревнований паралимпийцев стран БРИКС и ШОС

В рамках рабочего визита в Пекин Олег Матыцин провел встречу с президентом Национального паралимпийского комитета Китая Чжан Хайди и президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым

ТАСС, 24 мая. Российская сторона заинтересована в проведении соревнований паралимпийцев, представляющих страны БРИКС и ШОС. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в среду приводит пресс-служба ведомства.

В рамках рабочего визита в Пекин Матыцин провел встречу с президентом Национального паралимпийского комитета Китая Чжан Хайди и президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлом Рожковым.

"В России мы проводим спортивные соревнования открытого формата с международным участием. Мы заинтересованы в том, чтобы подобные форматы проходили и среди паралимпийцев. Важная часть меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанного в присутствии председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, посвящена в том числе организации мероприятий и соревнований среди паралимпийцев", - отметил Матыцин.

"Сейчас мы активно работаем на платформе ШОС, БРИКС, заинтересованы в проведении соревнований среди стран, которые входят в эти организации, в том числе соревнований среди паралимпийцев. Мы едины в понимании, что должны быть вместе и противостоять негативным явлениям, которые сейчас есть в мире. Это явления дискриминации, политизации спорта, ограничения прав спортсменов участвовать в соревнованиях. Люди с ограниченными возможностями здоровья - настоящие герои, они своей жизнью показывают пример другим, как надо бороться, верить в себя, гордиться своей страной", - добавил министр.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного олимпийского комитета удовлетворил жалобу ПКР на решение о приостановлении членства в организации, которое было наложено в ноябре на фоне спецоперации на Украине. Восстановление прав ПКР не предполагает снятие отстранения с российских спортсменов, которое не позволило им выступить на Паралимпиаде в Пекине в марте 2022 года.