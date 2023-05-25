Каменский: "Флорида" выиграет Кубок Стэнли, если сыграет в финале так, как с "Каролиной"

В ночь на четверг "Флорида" стала первым финалистом плей-офф НХЛ, обыграв "Каролину"

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" имеет высокие шансы стать обладателем Кубка Стэнли, если сыграет в финале так же, как в серии с "Каролиной". Такое мнение ТАСС в четверг высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В ночь на четверг "Флорида" стала первым финалистом плей-офф НХЛ, победив в серии с "Каролиной" со счетом 4-0. Второй звездой матча был признан вратарь "Флориды" Сергей Бобровский.

"Желаю ему победы, он долго шел к этому финалу", - сказал собеседник агентства.

Каменский выиграл Кубок Стэнли в 1996 году в составе "Колорадо", тогда команда в четырех матчах обыграла "Флориду". "Сам хоккей изменился, прошло около 30 лет, он стал быстрее, агрессивней, более красочным. В то время, как я вспоминаю, у "Флориды" был отличный вратарь Джон Ванбисбрук, который их тоже завел в финал. Команда тогда только недавно пришла в лигу, сейчас же у нее много опытных игроков и, конечно, наш Бобровский, который будет стараться победить. Если вся команда будет играть так, как с "Каролиной", я думаю, у них большой шанс выиграть", - подчеркнул олимпийский чемпион.

"Флорида" смогла попасть в плей-офф, заняв восьмое место в Восточной конференции. "В НХЛ нет фаворитов, победить может каждый, уровень хоккея высокий в каждой команде, поэтому идет ожесточенная борьба на льду и красочный хоккей", - отметил Каменский.

В финале "Флорида" сыграет с победителем серии между "Вегасом" и "Далласом". "Вегас" ведет в противостояниисо счетом 3-0. Четвертая игра пройдет в ночь на 26 мая в Далласе.