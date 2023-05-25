25 мая, 11:37
Летние олимпийские виды спорта

Премьера фильма "Легенда о самбо" запланирована на осень 2023 года

Работа над фильмом началась в 2018 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьера нового художественного фильма "Легенда о самбо", который расскажет об истории отечественного вида единоборств и его основоположников, запланирована на осень 2023 года. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Работа над фильмом началась в 2018 году.

"Премьера нового фильма запланирована на осень, когда мы будем отмечать 85-летие самбо", - рассказал Елисеев.

Фильм рассказывает об истории основоположников самбо Виктора Спиридонова, Василия Ощепкова и Анатолия Хармлампиева. В роли Ощепкова - Вольфганг Черни, Спиридонова - Дмитрий Павленко, Харлампиева сыграл Антон Вохмин. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация