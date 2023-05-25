Глава FIS после продления отстранения россиян назвал спортсменов сердцем организации

Ради спортсменов организация должна ставить высокие цели, добавил Йохан Элиаш

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш считает спортсменов главной ценностью организации. Об этом он заявил в четверг на конгрессе FIS.

"Спортсмены - сердце всего, что мы делаем. Ради них мы должны ставить высокие цели", - сказал Элиаш, говоря о реализации программы развития медиа-продуктов организации.

"Нам необходимо лучше продвигать то, что они делают. Давайте делать так, чтобы снежные виды спорта сияли еще ярче на международной арене, и давайте позволим нашим спортсменам достичь того, чего они заслуживают", - отметил он.

В среду совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков критически высказались в отношении рекомендаций МОК.