Легкоатлетка Ласицкене намерена пройти обследование травмированного ахилла

В четверг олимпийская чемпионка на командном чемпионате России в Сочи показала второй результат, преодолев планку на высоте 1,88 метра

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена в ближайшее время пройти медицинское обследование, чтобы понять причины боли в ахилловом сухожилии, мешающей ей показывать высокие результаты. Об этом Ласицкене сообщила журналистам в четверг.

В четверг Ласицкене на командном чемпионате России в Сочи показала второй результат, прыгнув на 1,88 метра.

"Я пока не готова высоко прыгать, меня беспокоит ахилл, и сегодня все стало очевидным, - сказала Ласицкене. - На тренировке ахилл позволял мне прыгать, но сегодня во время прыжков я поняла, что мне абсолютно не нравится эта боль. Надо серьезно заняться ахиллом и пройти медобследование, поэтому ничего сказать пока не могу о своих дальнейших планах".

"Здесь никто не планировал прыгать на уровне лучшего результата сезона в мире, но начинать нужно. Зачем пропускать старты, если можно с девочками прыгать? Стоял вопрос участия в этом турнире, но на последней тренировке решили ехать, - добавила спортсменка. - Теперь мне нужно показаться [врачу] Эдуарду Николаевичу Безуглову, может быть, говоря о боли в ахилле, я перестраховываюсь. Но мне очень не понравились ощущения".

Ласицкене 30 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали летних чемпионатов Европы.