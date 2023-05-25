Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов заявил, что не собирается завершать карьеру

В октябре 2022 года голкипер получил травму плеча и выбыл до конца сезона

ТАСС, 25 мая. Двукратный обладатель Кубка Гагарина вратарь Станислав Галимов чувствует силы и готов выступать после травмы, поэтому не собирается завершать профессиональную карьеру. Об этом он в четверг рассказал "Спорт-Экспрессу".

В мае 2022 года Галимов подписал контракт с омским "Авангардом". В октябре 2022 года он получил травму плеча и выбыл до конца сезона.

"Когда пошли успехи в реабилитации, меня потянуло на лед, примерно с конца апреля - начала мая. До этого не хотелось даже смотреть на форму и брать ее в руки. Как только пошел прогресс в реабилитации, захотелось тренироваться и играть. Чувствую силы, хочется еще остаться в игре, снова прочувствовать атмосферу", - сказал Галимов.

"Я изучаю варианты не только в Континентальной хоккейной лиге. Может быть, появится достойное предложение из Европы. Грустно заканчивать карьеру на такой ноте и уходить на пенсию после травмы, хочется сыграть нормальный сезон, как в Финляндии. Если бы понимал, что моя травма хроническая или, как утверждали некоторые люди, врожденная аномалия, то это одно, но я знаю, что это несчастный случай, хочется закончить карьеру на хорошей ноте", - добавил он.

Галимову 35 лет, с 2007 по 2012 год он выступал за казанский "Ак Барс", в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Также в Континентальной хоккейной лиге голкипер выступал за мытищинский "Атлант", московский ЦСКА, нижегородское "Торпедо", магнитогорский "Металлург", челябинский "Трактор" и рижское "Динамо".