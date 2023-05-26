Шестой этап сезона "Формулы-1" стартует в Монако

Лидером общего зачета перед легендарным Гран-при является пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, на втором месте идет его партнер по команде Серхио Перес

ТАСС, 26 мая. Программа шестого этапа чемпионата мира в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Монако - стартует в пятницу.

Незапланированная трехнедельная пауза, образовавшаяся в связи с отменой Гран-при Эмилия-Романьи из-за непогоды, подошла к концу. Во время уик-энда в Монако также ожидаются дожди, но они не должны помешать проведению этапа. Предыдущие пять Гран-при поочередно выиграли пилоты "Ред Булл": три победы на счету нидерландца Макса Ферстаппена, две (плюс одна в спринтерской гонке в Баку) в активе мексиканца Серхио Переса. В личном зачете партнеров по команде разделяют 14 очков, занимающий третье место испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" отстает от лидирующего Ферстаппена уже на 44 балла. В Кубке конструкторов преимущество "Ред Булл" над ближайшим преследователем составляет 122 очка.

Гран-при Монако - одна из легендарных гонок не только в календаре "Формулы-1", но и во всем автоспорте. Первый старт по узким улочкам Монте-Карло прошел в 1950 году, два года спустя этап в Монако покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство, которое она с тех пор покидала лишь однажды - три года назад этап был отменен из-за пандемии коронавируса.

Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре сезона "Формулы-1". Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Больше всех среди действующих пилотов здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон (3 раза), дважды финишировал первым Алонсо, по одному разу - Ферстаппен и Перес. Рекордсменом по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна (6).

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).