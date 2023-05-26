Павелски превзошел рекорд Овечкина по шайбам в Кубке Стэнли среди действующих игроков

Американский нападающий "Далласа" забил победный гол в четвертом матче серии Кубка Стэнли против "Вегаса"

ТАСС, 26 мая. "Даллас" в ночь на пятницу дома со счетом 3:2 после овертайма победил "Вегас" в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Робертсон (16-я и 38-я минуты) и Джо Павелски (64). У проигравших отличились Вильям Карлссон (5) и Джонатан Маршессо (31). Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев не набрал очков. Форвард "Далласа" Евгений Дадонов не принимал участия в матче, в предыдущей игре серии он получил травму после столкновения с одним из своих одноклубников.

Павелски прервал серию из пяти матчей без заброшенных шайб. Американский форвард записал на свой счет 73-ю шайбу в играх плей-офф НХЛ и стал лучшим снайпером Кубка Стэнли среди действующих игроков. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину (72), команда которого в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является канадский форвард Уэйн Гретцки (122). Также Павелски отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча.

"Даллас" одержал первую победу в серии, счет в противостоянии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Вегаса". Следующий матч пройдет в Лас-Вегаса в ночь на 28 мая. Победитель серии в финале Кубка Стэнли встретится с "Флоридой", обыгравшей "Каролину" (4-0). По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2). "Даллас" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Центральном дивизионе. В предыдущих раунда команда из Техаса победила "Миннесоту" (4-2) и "Сиэтл" (4-3).