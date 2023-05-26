Конгресс Международной федерации хоккея почтил память олимпийского чемпиона Сергея Баутина

Хоккеист скончался 31 декабря 2022 года в возрасте 55 лет

ТАСС, 26 мая. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) перед началом заседания почтил память олимпийского чемпиона Сергея Баутина. Заседание проходит в пятницу в финском Тампере.

Баутин скончался 31 декабря 2022 года в возрасте 55 лет. Защитник стал олимпийским чемпионом в составе Объединенной команды в Альбервиле в 1992 году. В России он выступал за московские "Динамо" и "Крылья Советов", казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", в Национальной хоккейной лиге - за "Виннипег", "Детройт" и "Сан-Хосе".