Журова заявила, что не планирует возвращаться в руководство Союза конькобежцев России

Чемпионка Олимпийских игр в марте 2021 года приостановила работу на посту вице-президента организации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова не планирует возвращаться в руководство Союза конькобежцев России и Федерацию спорта слепых. Об этом Журова в пятницу заявила ТАСС.

"Я была в руководстве Союза конькобежцев России и Федерации спорта слепых, - сказала Журова. - Я не планирую туда возвращаться, чтобы не навредить спортсменам. Все-таки сейчас есть санкции. Из-за этого могут быть проблемы".

Журова в марте 2021 года приостановила работу на посту вице-президента Союза конькобежцев России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне и последующим наложением санкций на российский спорт. Согласно решению CAS, российские госслужащие не имели права входить в органы управления подписантов кодекса Всемирного антидопингового агентства.