РФС будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года

На мероприятии планирует лично присутствовать генеральный секретарь организации Максим Митрофанов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов намерен посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023), на мероприятии будет представлен стенд организации. Об этом Митрофанов сообщил ТАСС в пятницу.

"РФС будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Будет свой стенд. Я планирую посетить форум лично", - сказал Митрофанов.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. В этом году он пройдет 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин.