Расходы Международной федерации хоккея в сезоне-2023/24 увеличатся на $4 млн

Поступления в бюджет составят $43 млн

ТАСС, 26 мая. Расходы Международной федерации хоккея (IIHF) в следующем сезоне составят $49,2 млн, что на $3,8 млн больше, чем в нынешнем. Об этом говорится в отчете организации, который представлен в пятницу на ежегодном конгрессе в финском Тампере.

Поступления в бюджет IIHF в сезоне-2023/24 составят $43 млн, в то время как в текущем сезоне они были равны $38 млн.

Наибольший доход IIHF связан с маркетинговыми контрактами, благодаря которым в следующем году организация заработает $32,5 млн (в прошлом году доход составил $31,3 млн). Наибольшей статьей расходов остается программа чемпионатов мира - $25 млн.