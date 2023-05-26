Гендиректор "Зенита" рассказал о планах создать зал славы клуба

Зал будет располагаться на домашней арене петербургского клуба

ТАСС, 26 мая. Петербургский футбольный клуб "Зенит" планирует создать зал славы команды, в который войдут игроки и тренеры, внесшие вклад в достижения клуба. Об этом в пятницу "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Мы планируем сделать зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства "Зенита". Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на арене, сейчас мы как раз подыскиваем место. Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание", - сказал Медведев.

"Зенит" набрал 66 очков и досрочно стал победителем Мир - Российской премьер-лиги текущего сезона. Петербургский клуб выиграл национальное первенство пятый раз подряд.